Capitão dos Bombeiros que subtraía e vendia produtos da Defesa Civil para doações ao Rio Grande do Sul é preso em Curitiba

Um capitão do Corpo de Bombeiros que ajudava a Defesa Civil na logística para recepção e distribuição de donativos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul foi preso em flagrante pelo Gaceo (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), unidade do MPPR (Ministério Público do Paraná), na madrugada desta quinta-feira (30), em Curitiba. Além dele, outro homem, que seria tio dele, foi detido por participação no esquema criminoso.





Conforme o MPPR, a prisão ocorreu em uma distribuidora de bebidas do bairro Uberaba, na capital, onde estavam sendo descarregados fardos de energético subtraídos de um galpão cedido à Defesa Civil em Piraquara (Região Metropolitana de Curitiba), no intuito de concentrar doações às vítimas de enchentes. No local, além de outros fardos de energético, foram localizados roupas, eletrônicos e instrumentos musicais, produtos, a princípio, doados pela Receita Federal para a Defesa Civil.

Ainda foi feita a apreensão de um revólver não regularizado. Ainda segundo o MPPR, não houve a confirmação de que todos os itens seriam destinados ao Rio Grande do Sul.





Além do barracão da Defesa Civil em Piraquara, o capitão teria acesso a outro local, na vila Guaíra, em Curitiba, de onde também podem ter sido subtraídas doações. A equipe do Gaeco flagrou o momento em que, depois da saída dos recrutas do Exército, o acusado estacionou uma camionete onde se guardavam donativos e a carregou com fardos de energético. Ele seguiu, então, com destino à distribuidora de bebidas, onde foi preso quando descarregava a carga. Há informações de que a dupla já estava comercializando pela internet parte dos produtos desviados.





O capitão deve ser denunciado por peculato, e o tio dele, por receptação.