Caminhoneiro se fere após veículo cair em ribanceira em Siqueira Campos

Um caminhoneiro se feriu após o veículo que conduzia cair em uma ribanceira em Siqueira Campos (Norte Pioneiro) na madrugada de sábado (4).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 4h30, mas foi comunicada somente por volta das 8h40. O Mercedes-Benz 2023, um caminhão-trator de cor prata com acoplado, estava no quilômetro 298 da PR-092, onde houve saída de pista com queda.

O motorista, O.J.B.V., 58, já havia sido socorrido e encaminhado ao hospital de Jacarezinho (Norte Pioneiro).