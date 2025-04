Capotamento deixa um morto e uma pessoa gravemente ferida na PR-445 em Cambé

Um motorista de 62 anos morreu e uma pessoa ficou ferida após o carro capotar durante uma tentativa de ultrapassagem, na manhã desta quarta-feira (19), na PR-445, em Cambé (região metropolitana de Londrina). O acidente envolveu um Toyota Corolla com placas de Primeiro de Maio (região metropolitana de Londrina) e um Ford Ranger com placas de Londrina.





De acordo com informação da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), os dois veículos trafegavam sentido Londrina à Bela Vista do Paraíso, quando o Corolla tentou ultrapassar a Ranger, perdeu o controle, caiu no desnível do acostamento, vindo a capotar. O condutor morreu no local; já a passageira de 64 anos do Corolla sofreu ferimentos graves e foi socorrida pelo helicóptero do Samu e encaminhada até o Hospital Evangélico de Londrina. O condutor da Ranger não sofreu ferimentos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





No local do acidente, a Polícia Civil, Perícia Criminal e IML também atenderam a ocorrência.





Leia também: