Capotamento de carro mata motorista e passageiro em Roncador

O capotamento de um carro matou o motorista e um passageiro em Roncador (Noroeste) na tarde de domingo (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 14h, no quilômetro 91 da PR-462. O Chevrolet Vectra Hatch de placa de Fazenda Rio Grande (região metropolitana de Curitiba) trafegava pela rodovia no sentido Iretama (Noroeste) a Roncador quando, ao tentar fazer conversão em

um trecho de curva, o motorista perdeu o controle da direção, saiu na margem direita da pista de

rolamento, atingiu algumas pedras e capotou.





Condutor, 33, e outro ocupante do automóvel, 22, morreram no local.





