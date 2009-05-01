Capotamento mata jovem de 22 anos na BR-476

Um capotamento na rodovia do Xisto (BR 476), quilômetro 145, ceifou a vida do jovem Adriano Camargo Bortoleto, de 22 anos. Segundo informações da Polícia Rodoviária, o condutor - que estava sozinho no veículo - perdeu o controle do carro e bateu em uma placa de sinalização, que fica ao lado do acostamento. Com a colisão, o veículo Gol, placas AGV 3407, de Araucária, capotou.

O Siate chegou no local momentos depois do acidente e conforme relatório da PR, o jovem estava com vida, porém, o mesmo não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo de Adriano foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba.

