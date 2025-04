Captura do caranguejo-uçá volta a ser proibida no Paraná a partir deste sábado

A captura do caranguejo-uçá (Ucides cordatus) volta a ser proibida no Paraná a partir deste sábado (15). A restrição é válida até 30 de novembro e inclui também o transporte, comercialização, beneficiamento e industrialização.





A regulamentação e a fiscalização da prática são coordenadas pelo IAT (Instituto Água e Terra), autarquia vinculada à Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável), seguindo os critérios da Portaria nº 180/2002.





Quem for flagrado em desacordo será enquadrado na Lei de Crimes Ambientais. A penalidade é multa de R$ 1,2 mil a R$ 50 mil, com acréscimo de R$ 20 por quilo do animal apreendido. O valor varia de acordo com a quantidade de material proibido em uso pelo infrator.





O crustáceo, que é encontrado em toda a costa brasileira, tem um papel essencial para os ecossistemas, especialmente nos manguezais, alimentando-se de folhas que depois são transformadas em nutrientes para outros organismos da cadeia alimentar. Além disso, ao cavar tocas, a espécie distribui nutrientes no solo, ajudando a preservar os ambientes.





A pesca de caranguejo foi responsável por movimentar pouco mais de R$ 9,2 milhões no Paraná em 2023, de acordo com o levantamento mais recente do Deral (Departamento de Economia Rural) da Seab (Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento). Guaraqueçaba liderou a produção, com participação de 37,6%, seguida por Guaratuba (18,8%) e Paranaguá (16,4%).





O chamado defeso do caranguejo ocorre todos os anos para proteger e garantir a possibilidade de reprodução natural da espécie.