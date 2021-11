Carnê do IPTU 2022 começa a ser entregue em Rolândia nesta terça

A Secretaria Finanças de Rolândia comunica que iniciou nesta segunda-feira, dia 15 de novembro, o processo de entrega, nos endereços indicados, dos carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2022.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A taxa tem a correção da inflação, calculada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de agosto de 2020 a julho de 2021, de 9,44%. Serão entregues 30.371 documentos, sendo 24.175 prediais (na cor rosa) e 6.196 territoriais (na cor amarelo).

O pagamento só estará liberado a partir de três de janeiro de 2022. O imposto poderá ser quitado em cota única (com 15% de desconto), com vencimento até 15 de março de 2022 ou ser parcelado em até sete vezes com os pagamentos vencendo em:

Continua depois da publicidade





1º parcela - 15/03/22

2º parcela - 11/04/22

3º parcela - 10/05/22

4º parcela - 10/06/22

5º parcela - 11/07/22

6º parcela - 10/08/22

7º parcela - 12/09/22

O Imposto no quesito predial virá com a cobrança da taxa de coleta de lixo (variável de acordo com a metragem) e o no quesito territorial virá com a cobrança da taxa de coleta de iluminação de acordo com a metragem).

Quem fez o pedido de isenção para o IPTU 2021 não precisa fazer de novo. A isenção será automática para 2022.





Os novos pedidos de isenção do IPTU serão recebidos a partir de três de janeiro e poderão ser feitos até 28 de fevereiro de 2022.





Pode ser feito de modo presencial ou pela internet – www.rolandia.pr.gov.br