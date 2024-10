Carreta é apreendida com 438 kg de cocaína em Umuarama

Uma carga de 438 quilos de cocaína transportados em uma carreta em Umuarama (Noroeste) foi apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta quinta-feira (24). A droga estava em um compartimento oculto na carroceria.





Segundo a corporação, o veículo foi abordado após levantamentos indicarem a possibilidade de transporte de ilícito. Na abordagem, diversos indícios de irregularidades aumentaram a suspeita dos policiais, que decidiram descarregar a carga de grãos e encontraram um compartimento oculto na carroceria da carreta contendo a droga.



Conforme a PRF, o motorista, um homem de 42 anos, confessou que estaria realizando o transporte de Ponta Porã (MS) para Videira (SC).





Outro veículo foi abordado com as mesmas características. Na segunda carreta, apesar de vários indícios e relatos de que os dois motoristas estariam viajando juntos, não houve a localização de drogas.





A operação contou com o apoio do canil da Polícia Militar, com a utilização de cão-farejador para confirmar a ocultação da droga. A cocaína, veículos e condutores foram encaminhados para a Polícia Federal em Guaíra (Oeste).