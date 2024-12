Carro de Londrina se envolve em colisão frontal em Ivaiporã

Um carro de Londrina se envolveu em uma colisão frontal com uma caminhonete em Ivaiporã (Vale do Ivaí) na manhã deste sábado (14). Os dois ocupantes ficaram feridos.





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caso ocorreu por volta das 8h, no quilômetro 124 da PRC-466.

O Toyota Etios de placa de Londrina trafegava no sentido Manoel Ribas (Vale do Ivaí) a Ivaiporã quando se envolveu no acidente com a Ford F1000 de placa de Ivaiporã, que seguia no sentido contrário.





A motorista do Etios, K.C.S.T.Q., 38, foi socorrida ao hospital municipal de Ivaiporã pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O passageiro V.H.T.Q., 15, foi encaminhado ao hospital maternidade de Ivaiporã.





O condutor da F1000, A.A.G., 51, não se feriu. O teste de etilômetro foi 0,00 mg/l.





Veículos foram liberados no local.