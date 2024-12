Homem que seria de quadrilha especializada em roubos em rodovias morre em confronto com a PRE em Floresta

Um homem que seria integrante de uma quadrilha especializada em roubos em rodovias morreu em confronto com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) em Floresta (Região Metropolitana de Maringá) na sexta-feira (13).





Segundo a PRE, a situação ocorreu por volta das 9h30. A ocorrência iniciou depois de duas ações do grupo criminoso da quadrilha na PR-317, quando, por meio de violência e disparos de arma de fogo em veículos, roubaram um ônibus e um veículo na madrugada.

Por volta das 2h, em Engenheiro Beltrão (Região Metropolitana de Maringá), um Jeep Renegade de placa de Campinas (SP), foi tomado de assalto na rodovia PR-317 próximo a km-136. Conforme relatos do condutor, foram ultrapassados por um Toyota Corolla prata, forçando parada e atirando contra o carro das vítimas. Eram quatro indivíduos armados com pistola, forçando o desembarque dos ocupantes do Renegade - o condutor foi deixado juntamente com veiculo a uns metros do local.

Foram levados 20 iPhones, dois Mav book e um drone. Foram feitas diligências no intuito de localizar o Corolla, sem êxito na abordagem.

Minutos antes deste crime, o Corolla efetuou um roubo a um ônibus próximo ao distrito de Sussuí, em Engenheiro Beltrão.

O carro utilizado pelos assaltantes foi perseguido pela equipe do posto de Floresta da PRE, e foi perdido naquele município.





Foi feita intensificação do policiamento na região, e a equipe de operações com cães localizou o automóvel suspeito, produtos roubados e houve o primeiro confronto armado.





Com apoio da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) da 4ªCompanhia da PRE, foi feita varredura em área de mata e ocorreu novo confronto armado, resultando em um masculino em óbito.





Uma arma de fogo foi apreendida; um veículo foi recuperado e dois apreendidos; quatro pessoas detidas; e uma carga de eletrônicos foi recuperada e apreendida.





Atualizada às 12h10.