Carro é flagrado trafegando a 174 km/h em novo trecho da duplicação da PR-445

Transporte Coletivo de Londrina faz teste de 'metrô terrestre' com avisos em paradas de ônibus

O Transporte Coletivo de Londrina deve receber algumas novidades nos próximos meses. Já estão em fase de teste no município os avisos sonoros que indicam as paradas dos ônibus, tecnologia já conhecida em metrôs das grandes metrópoles do país.