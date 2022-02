Carro oficial do Deppen se envolve em acidente em Mauá da Serra

Um carro oficial do Deppen (Departamento Penitenciário Nacional do Paraná), se envolveu em um acidente com um caminhão em Mauá da Serra (Centro-Norte), no final da tarde desta terça-feira (22).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o veículo oficial do Deppen, uma Mitsubishi Triton L200, com placas de Curitiba, trafegava pela PR-445, em direção a Tamarana (Região Metropolitana de Londrina). Na altura do km 22 da rodovia, a caminhonete foi atingida na traseira por um caminhão modelo MAN TGX 28.440, com placas de São Bernardo do Campo-SP, que seguia no mesmo sentido. As causas do acidente não foram divulgadas.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ambos veículos eram ocupados somente pelo motorista. De acordo com o relatório da polícia, ninguém se feriu. Os condutores ainda foram submetidos ao teste do bafômetro, que comprovou que eles não haviam ingerido bebida alcoólica.