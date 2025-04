Celas modulares abrem 240 vagas em cadeias do PR

O governador Roberto Requião anunciou na reunião da Operação Mãos Limpas, desta segunda-feira (04), a entrega das 20 primeiras celas modulares, construídas no pátio do Centro de Triagem II, em Piraquara, para a próxima sexta-feira (08). Essas celas, junto a mais 41 que estão em construção, vão acabar com o problema da superlotação carcerária de Curitiba e Região Metropolitana.

"Vamos entregar 20 das 61 celas que estamos construindo para aliviar as carceragens das delegacias. Cada uma dessas unidades abriga 12 presos. Agora, vamos abrir 240 vagas e futuramente mais de 700, quando todas as celas estiverem prontas", afirmou o governador.

As primeiras celas modulares vão ajudar a esvaziar as carceragens do 11.º Distrito Policial (Cidade Industrial de Curitiba) e da Delegacia de Furtos e Roubos.





Atualmente, existem no Estado 54 celas modulares, instaladas em Piraquara, Londrina, Palmas, Loanda, Colorado e Cornélio Procópio. As celas são aprovadas pelo Ministério Público e pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PR) e foram desenvolvidas para proporcionar segurança e diminuir o número de funcionários que cuidam da carceragem.





A estrutura é feita de concreto monobloco para impedir escavações. O material ainda proporciona o bem-estar térmico dentro da cela, que tem boa ventilação e a estrutura não armazena calor e protege do frio.

Para garantir maior segurança, banheiro e chuveiro são dentro da cela, evitando a frequente saída dos presos. Os móveis são de concreto e fixados à parede. Além disso, toda a parte elétrica e hidráulica é feita por fora da cela, para que os funcionários não precisem entrar para eventuais consertos. Cada cela é independente - com caixa de água e sistema elétrico individuais.