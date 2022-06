Bolo de Santo Antônio atrai centenas de fiéis em Cambé nesta segunda

A fria segunda-feira (13) ainda não tinha amanhecido quando dezenas de voluntários já estavam no salão da paróquia Santo Antônio, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), para a produção de nove mil fatias de bolos, que serão distribuídas ao longo de todo o dia. O santo – que tem o dia comemorado nesta segunda e é o padroeiro da cidade – tem fama de casamenteiro e cerca de três mil medalhas com a imagem dele foram “escondidas” nos bolos.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Reza a tradição que a pessoa que acha a medalha encontrará a pessoa amada. “Santo Antônio é um santo do século 12 e não era apenas casamenteiro. Era um grande pregador do evangelho, conhecedor das escrituras, santo dos milagres. Ele ajudava pessoas carentes que não tinham dotes para se casar a conseguir esse dote. A partir disso ficou conhecido como santo casamenteiro. Tinha a bondade no coração”, explicou o padre Cristiano Rodrigues de Jesus, responsável pela paróquia. “Já tivemos testemunhos de pessoas que se encontraram na fila do bolo e se casaram, acrescentou.



Continua depois da publicidade





Há 14 anos ajudando na festa paroquial, a professora aposentada Isolina Leandro Tassi é uma das 70 voluntárias que atuam nos trabalhos envolvendo a confecção e comercialização dos 1,2 mil quilos de bolo. Ela era uma das mulheres que colocavam a medalha. “Escondemos 13 medalhas em cada bolo. Na hora de guardar nas caixas em que são retirados depois para vender misturamos os bolos com medalha e os sem. Me sinto bem em colaborar”, valorizou.







Nem a temperatura perto dos 5º graus tirou o ânimo da dona de casa Cibele Coelho Ciquinato em molhar os bolos, que tem massa de pão de ló. “Acordei por volta das 6h30 e às 7h já estava aqui. Meu avô era um dos pioneiros da comunidade e esse voluntariado na festa é de família, passando de geração em geração. É muito gratificante participar deste momento”, destacou.







Continue lendo na Folha de Londrina.