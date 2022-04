Chega ao fim intervenção no Hospital São Rafael de Rolândia

Após mais de seis anos de intervenção, o Hospital São Rafael, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), voltou para o comando da Associação Beneficente São Rafael. Uma cerimônia realizada nesta semana marcou o fim da gerência por parte da prefeitura, que nos últimos anos nomeou administradores e diretores com o objetivo de garantir o funcionamento da instituição, que com dívidas e dificuldades de conseguir certidões para obter verbas, corria o risco de fechar as portas.

De acordo com o município, na época, o hospital estava com os salários dos funcionários e débitos com fornecedores atrasados. Os servidores municipais também estavam à beira de uma greve. “Mesmo com algumas dívidas, chegou-se à conclusão de que o hospital está demonstrando capacidade de renegociar suas contas, pagar em dia os servidores e assim pode caminhar sem a intervenção administrativa da prefeitura”, informou o poder público.

O passivo do hospital ainda continua alto, de cerca de R$ 38 milhões. “O plano de recuperação é para os próximos dez anos. O primeiro passo foi sair da intervenção. Temos um passivo de impostos e fornecedores que estão sendo administrados para que posamos sanar nesta década. Avaliamos que aproximadamente R$ 20 milhões do passivo são indevidos. Ganhamos em primeira e segunda instância. Acreditamos que daqui a pouco metade do problema estará resolvido”, detalhou Paulo Boçois de Oliveira, diretor-geral do São Rafael.







