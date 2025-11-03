Chuvas do fim de semana bateram recorde de novembro e seguem ao longo da semana

O fim de semana foi marcado por temporais severos no Paraná. Em apenas dois dias, três estações meteorológicas do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) chegaram ao volume histórico de chuvas para todo o mês de novembro. As rajadas de vento superaram os 90 km/h. A previsão do tempo indica que, ao longo da semana, a chuva continuará no Estado de forma mais irregular.





Devido à urgência em algumas cidades, o governo estadual liberou R$ 50 milhões para auxiliar as prefeituras na reconstrução.

O volume de chuvas no fim de semana foi tão alto que, em apenas dois dias, Campo Mourão (Noroeste), Cianorte (Noroeste) e Santa Helena (Oeste) já ultrapassaram a média histórica de acumulado de chuva para novembro. Em Campo Mourão, onde historicamente em novembro o acumulado de chuva é de 128,8 mm, já choveu 147 mm. Em Cianorte, onde no mês chove em média 100,1 mm, já choveu 127,8 mm. Já em Santa Helena, onde em novembro historicamente chove um acumulado de 152,5 mm, já choveu 210,6 mm.





As rajadas de vento também foram intensas. No domingo, Cornélio Procópio registrou rajada de 95,5 km/h às 2h, e Santo Antônio da Platina registrou 91 km/h à 0h. Houve registro de granizo em várias cidades, entre elas Mandaguari, Jandaia do Sul, Cianorte, Mandaguaçu, Entre Rios do Oeste, Planalto e Campo Mourão.

“Essas tempestades foram formadas e se desenvolveram, associadas à combinação de calor e umidade, que estavam elevados na atmosfera, e também a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica, entre Paraguai e Norte-Argentina, e mesmo sobre o estado do Paraná”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.



