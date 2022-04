Ciclista de 34 anos morre após cair e ser atingida por caminhão na BR-376

Uma ciclista de 34 anos morreu ao ser atingida por um caminhão na BR-376, em Jandaia do Sul (Região Metropolitana de Maringá), na manhã desta quinta-feira (7).

O acidente ocorreu no km 215 da via. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a mulher pedalava nas margens da pista, quando tentou parar e apoiar o pé esquerdo no chão. Nesse momento, ela teria se desequilibrado após prender o pé no pedal da bicicleta. A mulher caiu para o lado esquerdo da pista e acabou sendo atingida pelo caminhão, que fazia a rotatória.

Ainda de acordo com a PRF, ela morreu na hora. O condutor do caminhão, um homem de 41 anos, não teve ferimentos. Ele passou pelo teste do bafômetro, que não indicou a presença de álcool.





A identidade da vítima não foi divulgada.