Cinco pessoas morrem em acidente na BR-277

Danilo Marconi-Equipe Bonde
31 dez 1969 às 21:33

Um grave acidente rodoviário foi registrado na tarde desta sexta-feira (20) na BR-277, próximo ao quilômetro 365, em Guarapuava. Um Pálio Weekend (AGT 7200/Curitiba) colidiu transversalmente com um caminhão Mercedes Benz (AFW 9856/Guarapuava).

"O acidente ocorreu em reta e o tempo era estável. Provavelmente houve um problema mecânico no veículo - quebra da suspensão ou da barra de direção", disse o soldado rodoviário federal, Cavali.

Os cinco passageiros do Pálio morreram: Rogério Veiga Paiva (48), Rúbia Mara Bueno (39), Débora Bueno Ribeiro (18) e outras duas crianças (14 a 12 anos). "Eles provavelmente viajavam em família. Havia malas com roupas. Os corpos ficaram dilacerados", disse o soldado Cavali.

Os restos mortais das cinco pessoas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Guarapuava. O trânsito ficou lento no local por cerca de duas horas.


