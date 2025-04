Cismepar elege nova diretoria para o norte do Paraná

Os prefeitos das 21 cidades que compõem o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema (Cismepar), elegeram nesta quarta (7) a nova diretoria da entidade. A reunião foi realizada na sede do Cismepar, em Londrina, e elegeu por unanimidade como presidente o prefeito de Ibiporã, José Maria Ferreira (PMDB). Seu vice será o prefeito de Rolândia, João Ernesto Jonhny Lehman (PTB).

A reunião também referendou a enfermeira Ogle Beatriz Bacchi de Souza para dar continuidade nos trabalhos da diretora executiva do Consórcio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

José Maria pretende aumentar a "articulação entre os governos municipais, estadual e federal" para melhoria do setor na região norte do Paraná. Na reunião, os prefeitos destacaram como desafio a doação do atual prédio do INSS para o Cismepar e, assim, assegurar reformas do local.