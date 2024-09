Colisão com carro de Londrina mata motorista e passageira na PR-444 em Mandaguari

Um acidente com um ônibus e dois carros - um deles de Londrina - mata um motorista e uma passageira na PR-444 em Mandaguari (região metropolitana de Maringá) na madrugada desta terça-feira (10).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 2h15, no quilômetro 27 da rodovia. O ônibus Volvo B10M de placas de Foz do Iguaçu (Oeste) trafegava no sentido Arapongas (região metropolitana de Londrina) a Mandaguari quando houve a colisão traseira de um Chevrolet Onix de placa de Belo Horizonte (MG) e um Renault Sandero de placa de Londrina.

O motorista do Sandero, um homem de 27 anos, e uma passageira do mesmo carro, sem identificação, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte).





O condutor do coletivo, homem de 60 anos, não se feriu. Foi submetido ao teste de etilômetro com resultado: 0,00mg/L.





O rapaz de 25 anos que guiava o Onix, com ferimentos, foi socorrido ao Honpar (Hospital Norte Paranaense) em Arapongas.





Não foram divulgados mais dados do sinistro de trânsito.