Operação Xadrez, que investiga falsificação de certificados de presos, cumpre mandados em Cambé e Londrina

A Operação Xadrez, que apura a prática de ilícitos penais de organização criminosa e falsificação de documentos particulares, cumpriu mandados nesta terça-feira (10) em Cambé (região metropolitana de Londrina) e Londrina, além de Campo Largo (região metropolitana de Curitiba), Curitiba e Pontal do Paraná (Litoral).





A ação é do MPPR (Ministério Público do Paraná), por meio dos Núcleos de Londrina e Francisco Beltrão (Sudoeste) do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), e investiga a confecção de certificados falsos de conclusão de cursos para abatimento de pena de criminosos condenados. No total, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão domiciliar e sete mandados de busca pessoal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As investigações iniciaram em junho de 2021, no Gaeco de Francisco Beltrão, depois do recebimento de informações pela 3ª Promotoria de Justiça daquela comarca, que atua na execução penal e constatou possíveis certificados falsos juntados em um processo judicial. A partir de então, ficou demonstrado que se tratava de um grupo criminoso, sediado em Cambé, que agia em todo o Estado do Paraná, fornecendo a presos certificados falsos de cursos nunca feitos, emitidos por supostas entidades religiosas e associações diversas, como o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado do Paraná), entre outros.





A partir de então, o Núcleo de Londrina do Gaeco participou das investigações, que culminaram com o cumprimento de mandados de busca e apreensão nesta semana. As ordens judiciais foram determinadas pelo Juízo da Vara Criminal de Cambé.





Grupo Especializado





O Gaeco é composto por membros e servidores do Ministério Público e por policiais civis e militares que atuam sob a coordenação do MP. As principais atribuições da unidade a atuação em investigações sobre o crime organizado e de desvios de recursos públicos, além da fiscalização da atividade policial. Atualmente, o Gaeco do MPPR está estruturado em nove núcleos regionais, distribuídos em todo o estado: Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu (ambas no Oeste), Francisco Beltrão, Guarapuava (Centro), Londrina, Maringá (Noroeste), Paranaguá (Litoral) e Ponta Grossa (Campos Gerais).