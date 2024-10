Colisão de carreta, carro e van deixa vários mortos na BR-376 em Guaratuba

Uma colisão envolvendo uma carreta, um carro e uma van deixa vários mortos na BR-376 em Guaratuba (Litoral) na noite de domingo (21), por volta das 21h40.





, ocorreu um sinistro envolvendo 3 veículos: 1 veículo de passeio com 1 ocupante, 1 van de turismo com 10 ocupantes e 1 carreta contêiner com 1 ocupante, no km 665, sentido sul, da BR 376, em Guaratuba (PR).





Segundo informações iniciais da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a princípio, a carreta, conduzida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, atingido aa traseira da van, que foi projetada à frente e colidiu na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

Em seguida, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre ela.





Por volta das 8h45, já haviam sido confirmados seis mortos, porém, ainda não era possível para as equipes de resgate acessarem completamente a van, pois está prensada sob a carreta.

A van (ainda não identificada) vinha de São Paulo com destino a Pelotas (RS) em viagem fretada com equipe de atletas adolescentes de remo. Um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida e ferimentos leves e levado, juntamente com o motorista da carreta, para o Hospital São José em Joinville-SC.





Os corpos, quando retirados, serão encaminhados para o IML (Instituto Médico-Legal) em Curitiba.

A pista está interditada no sentido SC para trabalho de içamento do caminhão, verificação do número total de vítimas e perícia. O número de óbitos pode chegar a nove, todos ocupantes da van.





Por estar sendo utilizado guindaste que demanda tempo para desmontagem, mesmo após a operação de retirada dos veículos, a rodovia deverá seguir interditada por mais 1h30.





A orientação para demais usuários é evitar a rota.





A matéria está em atualização.