Colisão entre carro e moto em Paiçandu causa danos e ferimentos ao motociclista

O condutor de uma motocicleta foi socorrido e encaminhado para atendimento médico após a colisão traseira em um carro, na manhã desta terça-feira (12), no Km 149 da PR-323, em Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá).





Ambos, automóvel e motocicleta, seguiam de Paiçandu para Maringá (Noroeste) na mesma via quando se envolveram no acidente, conforme informou a PMPR (Polícia Militar do Paraná). O motociclista foi atendido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e enviado para o Hospital Santa Casa de Maringá.

Sem ferimentos, a responsável pelo carro fez o teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Os dois veículos sofreram danos materiais e foram liberados ainda no local para seus responsáveis.

