Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Na PR-323

Colisão entre carro e moto em Paiçandu causa danos e ferimentos ao motociclista

Redação Bonde com PM
13 ago 2025 às 17:28

Compartilhar notícia

Divulgação / PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O condutor de uma motocicleta foi socorrido e encaminhado para atendimento médico após a colisão traseira em um carro,  na manhã desta terça-feira (12), no Km 149 da PR-323, em Paiçandu (Região Metropolitana de Maringá). 


Ambos, automóvel e motocicleta, seguiam de Paiçandu para Maringá (Noroeste) na mesma via quando se envolveram no acidente, conforme informou a PMPR (Polícia Militar do Paraná). O motociclista foi atendido por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e enviado para o Hospital Santa Casa de Maringá. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Sem ferimentos, a responsável pelo carro fez o teste do etilômetro, que deu negativo para consumo de bebida alcoólica. Os dois veículos sofreram danos materiais e foram liberados ainda no local para seus responsáveis.

Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.


Leia também:

Imagem
Criança de 5 anos é esquecida dentro de carro e é salva por populares em Londrina
Uma criança de 5 anos foi resgatada por populares na manhã desta quarta-feira (13) após ser esquecida dentro de um carro próximo à Escola Municipal José Garcia Vilar, no Jardim Panorama (Zona Leste).
PMPR Colisão Colisão traseira Paiçandu Maringá PR-323
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas