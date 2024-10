Colisão frontal com carreta mata motociclista na BR-376 em Nova Londrina

Uma colisão frontal contra uma carreta matou um motociclista na BR-376 em Nova Londrina (Noroeste) na noite de sábado (12).







Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta das 18h, no quilômetro 35 da rodovia. Ao tentar uma ultrapassagem, o condutor de uma motocicleta, um rapaz de 20 anos, bateu frontalmente com uma carreta que seguia em sentido contrário. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O caminhoneiro não se feriu. Foi submetido ao teste do etilômetro, que não acusou a presença de álcool.





Além da PRF, compareceram ao atendimento a PM (Polícia Militar), Defesa Civil, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), perícia da Polícia Civil e IML (Instituto Médico-Legal).





A PRF confeccionará o laudo pericial deste acidente e disponibilizará à autoridade policial e às partes envolvidas.





Não foram divulgadas mais informações a respeito da ocorrência.