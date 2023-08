Colisão frontal de carro e caminhão deixa um morto na PR-445 em Cambé

Uma colisão frontal de um carro e um caminhão deixou um morto na PR-445 em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) na madrugada deste sábado (19).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 6h, no quilômetro 92 da rodovia. O Renault Logan de placa de Cambé seguia de Cambé ao trevo do distrito da Warta em Londrina quando bateu de frente com o Volkswagen 24.250 de placa de Louveira -SP, que seguia no sentido oposto.

O motorista do Logan, identificado apenas como T.T.A., 35, com ferimentos graves, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Universitário de Londrina e o passageiro, D.W.L., 33, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina. O carroi foi retido no pátio do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





O caminhão foi liberado, e o condutor, M.F.A.,35, escapou sem ferimentos.