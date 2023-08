Temperaturas caem e chuva volta a Londrina neste fim de semana; veja a previsão

Prepare o guarda-chuva e as blusas de frio! O tempo vai mudar neste fim de semana em Londrina e região. Conforme a agrometeorologista Heverly Moraes, do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), está chegando uma frente fria lá do sul, que vai trazer chuva e instabilidade.







A previsão, segundo Heverly, é de que sábado (19) já chova. Assim como no domingo (20) e segunda-feira (21). "Com isso, as temperaturas vão diminuir. Esse calor que sentimos de 30ºC já não vai ter mais. As temperaturas máximas não devem passar dos 22ºC durante o final de semana", adianta.

Publicidade

Publicidade





A agrometeorologista pontua que serão dias com bastante nebulosidade, instabilidade atmosférica e chuva a qualquer hora, podendo ser fraca em alguns momentos ou moderadas.





EVENTO ADIADO





A 14ª edição do Projeto Banda Nova Funcart foi adiada nesta sexta-feira (18) devido à previsão de chuva para o final de semana em Londrina. O evento estava marcado para sábado e domingo (19 e 20) com a promessa de movimentar a Concha Acústica, no centro da cidade. Conforme a assessoria de imprensa, uma nova data deve ser divulgada em breve.