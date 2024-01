Colisão frontal entre caminhão e carro deixa quatro pessoas mortas e uma ferida na PR-092

Um acidente entre um caminhão de carga e um Gol deixou quatro pessoas mortas, entre elas uma criança de cinco anos, e uma ferida nesta terça-feira (30). A colisão aconteceu na PR-092, no município de Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro), por volta das 9h.





Segundo a PM (Polícia Militar), os passageiros do carro, três adultos de 42, 45 e 73 anos, e uma criança de cinco anos, não resistiram à batida e morreram no local. Já o motorista do caminhão foi encaminhado ao Hospital de Santo Antônio da Platina com ferimentos.

O caso aconteceu, segundo a PM, quando o caminhão, que estava no sentido Joaquim Távora para Santo Antônio da Platina, bateu de frente com o Gol, que vinha no sentido contrário da pista. O IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho e o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina foram chamados ao local.





A pista ficou interditada em ambos os sentidos até a retirada dos veículos.