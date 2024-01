Dengue provoca uma morte em Cambé e duas em Cambira, segundo novo boletim

A Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) confirmou as mortes de uma cambeense e de dois moradores de Cambira provocadas pela dengue no último boletim epidemiológico do Paraná, divulgado nesta terça-feira (30). Com isso, sobem para seis os óbitos provocados pela doença no período sazonal que se iniciou em julho de 2013 e vai até junho deste ano.

Prevalência

As Regionais de Saúde com mais casos confirmados de dengue são a 16ª RS de Apucarana (5.039), 14ª RS de Paranavaí (2.190), 22ª RS de Ivaiporã (1.927), 15ª RS de Maringá (1.799) e 17ª RS de Londrina (2.282). Já os municípios que apresentam mais casos confirmados são Apucarana (3.607), Londrina (1.776), Maringá (1.112), Ivaiporã (1.048) e Paranavaí (867).

Chikungunya

O novo boletim confirmou ainda 12 novos casos de chikungunya, somando 59 confirmações da doença no Estado. Do total de casos, 43 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência). Há, ainda, 137 casos em investigação e 445 notificações.

Em Apucarana, cidade com maior número de casos confirmados, a Secretaria de Estado da Saúde reforçou as ações de combate e ampliou a aplicação do fumacê. Uma equipe formada por técnicos de epidemiologia, entomologia e assistência está no município para aprofundar o combate à dengue.





Entre as atividades programadas estão vistorias em locais estratégicos para identificação de focos do mosquito e acompanhamento do atendimento em unidades de saúde para orientar profissionais no fluxo do atendimento ao paciente com suspeita da doença.





O Estado realizará nesta semana uma reunião técnica com a Secretaria Municipal de Saúde de Apucarana para reafirmar as estratégias adotadas pelo município, direcionando para ações mais efetivas, sobretudo em relação à remoção mecânica de criadouros e lixo nos bairros.