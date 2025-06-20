Colisão frontal mata duas pessoas na BR 376 em Nova Londrina

Uma colisão frontal na BR 376 matou duas pessoas no município de Nova Londrina (Noroeste) na madrugada desta sexta-feira (20).





Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta das 04:35, no km 40,9 da BR 376, um automóvel GM/Celta, com placas de Querência do Norte (Noroeste), colidiu de frente com uma carreta bitrem. Os dois ocupantes do carro, um homem de 20 anos e outro de 18, vieram a óbito. O bitrem com placas de Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá) era conduzido por um homem de 40 anos, que saiu ileso.

De acordo com o boletim da PRF, a carreta seguia em direção à Nova Londrina quando foi surpreendida pelo automóvel, que seguia no sentido contrário (Paranavaí) e invadiu a contramão da direção. As causas do sinistro ainda serão apuradas. Compareceram ao local as equipes do SAMU, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, PRF, Polícia Civil, Polícia Científica, IML e DER.

