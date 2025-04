Motociclista morre em colisão frontal com carro na PRC-466 em Ivaiporã

Um motociclista morreu em uma colisão frontal com um carro na PRC-466 em Ivaiporã (Vale do Ivaí) na noite de sábado (15)





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o sinistro ocorreu por volta das 20h30, no quilômetro 109 da rodovia. O Volkswagen Gol de placa de Ivaiporã seguia no sentido de Ivaiporã para Arapuã (Vale do Ivaí) quando colidiu frontalmente com a Honda CG-150 Titan KS de placa de Ivaiporã, que trafegava no sentido oposto, pela mesma rodovia.

O condutor da moto, identificado apenas como F.M.A., 35, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O motorista do carro, M.B.C., 22, passou pelo exame do etilômetro com resultado 0,00 Mg/L.





Compareceram ao atendimento a Polícia Civil, Polícia Científica e o IML (Instituto Médico-Legal).