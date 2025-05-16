Com 569 quilômetros de abrangência, CCR PRVias inicia operação de rodovias no estado

A CCR PRVias inicia a operação a partir da zero hora desta sexta-feira (16) administrando 569 quilômetros de rodovias no Paraná, abrangendo trechos da BR-369, BR-373, BR-376, PR-090, PR-170, PR-323 e PR-445. Os clientes terão disponíveis uma frota de 60 viaturas, dentre as quais 13 de inspeção de tráfego, sete guinchos leves, cinco guinchos pesados, quatro caminhões-pipa para combate a incêndios, três viaturas para captura de animais, três veículos para supervisão de pista e 12 ambulâncias de APH (atendimento pré-hospitalar), das quais quatro são USA (Unidades de Suporte Avançado).





Além disso, 13 bases do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário) estarão em funcionamento 24 horas por dia, oferecendo apoio direto a motoristas, pedestres e caminhoneiros com estrutura de internet, telefonia, banheiros, água potável e totens de atendimento. Um número 0800 e um aplicativo complementarão o canal de comunicação com os usuários, com informações em tempo real sobre as condições das vias.

O início das atividades também será marcado pela execução dos serviços iniciais, um conjunto de ações estruturantes voltadas à recuperação da malha viária e da sinalização, reforço da segurança e aprimoramento do atendimento aos usuários.





Ao longo dos próximos 30 anos de concessão estão previstos investimentos de R$ 14,7 bilhões em serviços, obras de ampliação, modernização e tecnologia. O pacote contempla a implantação de faixas adicionais, contornos em áreas urbanas, ciclovias, novas passarelas e soluções inovadoras para reforçar a segurança e a fluidez no tráfego das rodovias paranaenses.

