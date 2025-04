Com aumento de 6,44%, passagens de ônibus intermunicipais terão reajuste

O preço das passagens de ônibus das linhas intermunicipais do Estado vai sofrer reajuste a partir desta quinta-feira (1º), como informado pelo DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná). O transporte metropolitano terá um um aumento médio de 6,44%, já nos trechos rodoviários, o acréscimo será de 6,53%.





A Região Metropolitana de Londrina será impactada, com mudanças nas tarifas da TIL/TCR e Viação Garcia. A alteração é anual, prevista no Regulamento de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros e aprovada por Decreto Estadual. O requerimento partiu da Federação das Transportadoras, tendo sido analisado e homologado pela Agepar (Agência Reguladora do Paraná).

TIL/TCR





As passagens da TIL/TCR vão subir de R$ 5,60 a R$ 5,95. O ajuste de 6,25% vai contemplar as linhas das três cidades atendidas pela empresa, que oferece viagens de Londrina a Ibiporã e vice-versa, e de Londrina a Cambé e vice-versa.

A aposentada Diná Gobato mora em Ibiporã e vem a Londrina para fazer compras e realizar exames médicos, percorrendo a rota Via Estudantes. Considerando o serviço prestado e frequência do ônibus que utiliza semanalmente, julgou que o valor atual da tarifa é muito caro. “A gente que precisa de médico tem que ir mais cedo e esperar muito tempo. Chega fim de semana, a gente quer ir em uma feira, na igreja, mas não tem como. Indo para o centro tem ônibus, mas pra voltar não tem, aí demora horas e horas”.





Gobato não tem carro e é deficiente visual, possuindo visão reduzida. Ela relembrou que, recentemente, sua filha teve que pagar R$ 40,00 em uma corrida de aplicativo para que pudesse voltar para sua cidade, “porque não tinha ônibus”.

A aposentada estava acompanhada de Vivian Leonel nesta terça-feira (29), enquanto aguardavam o circular no ponto localizado na Via Leste-Oeste, na região central de de Londrina. Leonel, que é diarista e também reside em Ibiporã, realizando o trajeto até Londrina todos os dias para trabalhar. Ela contou que o novo valor “vai pesar no bolso”, considerando um “absurdo” que a tarifa vai ultrapassar os R$ 5,75 pagos pelos passageiros que circulam dentro de Londrina.