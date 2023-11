Com produtos doados pela Receita, bazar beneficia hospital de Apucarana

AGENDAMENTO

A entrada será permitida mediante agendamento prévio pelo telefone (41) 3240-6400, a partir do desta terça (7) às 9h. Vale ressaltar que é obrigatória a apresentação de documento de identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do titular para a entrada e realização das compras.

Os produtos disponíveis no bazar não possuem garantia e não será possível realizar trocas. As formas de pagamento aceitas incluem dinheiro, cartão de débito, cartão de crédito e QR Code, proporcionando flexibilidade aos compradores. Além disso, para compras acima de R$100, há a opção de parcelamento em até 3 vezes no cartão de crédito, tornando os produtos ainda mais acessíveis.

Não serão aceitos cheques e Pix como formas de pagamento. Cada pessoa que visitar o Bazar terá um limite máximo de compras no valor de R$ 2.500,00, ou poderá adquirir um único item acima desse valor.



HOSPITAL

O Providência é o único hospital de Apucarana, destacando-se pelo atendimento de alta complexidade nas áreas de ortopedia, neurologia e oncologia. Realiza em média 18.500 internamentos por ano. É administrado pelo Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças, das Irmãs Filhas da Caridade, desde 2012.

O hospital está inserido na região do vale do Ivaí. É referência para 17 municípios da região e administra a Unidade Materno Infantil, maternidade habilitada para partos de alto risco com UTI pediátrica e neonatal.

É credenciado para atendimentos de alta complexidade nas áreas de ortopedia, neurologia e oncologia. Mantém um Pronto-Atendimento 24h para urgências e emergências, UTI adulto e Centro de Oncologia.

(Com informações da assessoria)