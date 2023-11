Papai Noel chega a shopping de Londrina com trio elétrico neste sábado

“A cada ano que passa, nossa programação de Natal alia a tradição à novidade. Vamos manter a tradição do Papai Noel chegar de trio elétrico, convidando a cidade toda, além de inovar, desta vez com uma atração dentro do shopping para todas as idades”, ressalta a gerente de marketing do empreendimento, Luana Colpo.

Na praça de eventos do shopping, será inaugurada uma decoração temática com os personagens Juba e Eloá, além de atração surpresa, que será anunciada durante a semana.

O Papai Noel do Londrina Norte Shopping vai repetir o sucesso do ano passado e chegar ao empreendimento de trio elétrico, depois de percorrer diversas ruas da zona norte e do centro.

O bom velhinho está chegando. Nesta sexta-feira (03) ele começa a atender as crianças de Londrina e região em seu trono no Catuaí Shopping.

A programação oficial tem início no dia 11/11, às 9h, com uma carreata com o trio elétrico do Papai Noel pelas ruas da zona norte e do centro da cidade até por volta das 11h. No shopping, o trio elétrico com o bom velhinho chega às 16h. Ano passado, centenas de pessoas o aguardavam.





Quem quiser, poderá visitar o Papai Noel, entregar uma cartinha para ele e tirar foto com o bom velhinho sempre de terça a sábado, das 14h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h.





O bom velhinho ficará na decoração natalina, cuja temática será dos personagens do Londrina Norte Shopping, Juba e Eloá. As bolas de Natal da árvore terão as carinhas dos personagens, além de tê-los de fibra em tamanho natural.





Juba e Eloá também terão encontros com o público, sempre de quarta-feira, das 19h às 20h30, e aos sábados, das 16h às 17h30.