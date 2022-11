Comandante da PM do Paraná admite prevaricar ao orientar ação de manifestantes na BR-277

Ao final, o comandante aperta a mão do homem que se diz representante do grupo e sai. Procurada, a Polícia Militar do Paraná disse que não irá se posicionar sobre o caso.

O comandante reforça aos presentes que quem estiver do lado direito da via não será multado. Depois, dá meia hora para os golpistas se organizarem.

Nas imagens, o coronel da PM pede calmamente aos golpistas que fiquem do lado direito da via. Se isso não ocorrer, ele prossegue, diz que irá fazer o que a lei determina -que todos os bloqueios sejam retirados integralmente.

A determinação para desbloquear totalmente as rodovias do país vem sendo cumprida a passos lentos no Paraná , com concessões de autoridades a golpistas, como se vê em um vídeo que circula pelas redes sociais .





De acordo com o último boletim da corporação, divulgado na manhã desta quinta, apenas um homem foi preso desde segunda (31) durante as operações de desobstrução das rodovias, que chegaram a ter quase 70 pontos de bloqueios no estado.

A Secretaria da Segurança Pública do Estado do Paraná informou, em nota, que as forças de segurança estaduais estão cumprindo integralmente a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), em apoio à PRF (Polícia Rodoviária Federal).



Segundo o órgão, a PM age "de acordo com a técnica policial consolidada para resolver este tipo de crise".

A liberação das estradas, afirma a pasta, tem sido feita com negociação e uso progressivo e escalonado da força quando necessário.



Ainda segundo a secretaria, no início da tarde desta quinta-feira (3) eram apenas sete pontos de bloqueios parciais nas rodovias estaduais, com mais nenhuma via totalmente bloqueada.