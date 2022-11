Bloqueios ilegais perdem força no Paraná; apenas uma rodovia federal segue com obstrução total

Após 'apelo' tardio feito pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ontem à noite, as manifestações perderam força e apenas dois bloqueios ilegais ainda permanecem no Paraná na manhã desta quinta-feira (3). Várias desobstruções foram feitas na madrugada. Todas as rodovias federais e estaduais que cortam o norte e norte pioneiro do Estado estão liberadas. A PR-445, em Cambé (região metropolitana de Londrina), foi liberada também para caminhões.





Segundo a última atualização da PRF (Polícia Rodoviária Federal), apenas uma rodovia federal está ainda bloqueada. No Paraná, o único ponto parado é por conta de uma retenção preventiva na BR-376, no posto da PRF, sentido SC, em Tijucas do Sul. A retenção é por conta de interdição em Garuva (SC). A retenção é para evitar acidentes na serra. A orientação é que motoristas, evitem o trecho até a liberação em SC.

Até ontem à noite, os quatro pontos de bloqueio total em rodovias estaduais eram: PR-151, km 311 - Carambeí; PR-151, Ponta Grosa; PRC-373, Ponta Grossa e PR-408 em Antonina. Entretanto, todos foram liberados parcialmente ou totalmente. Na BR-277, também havia bloqueio em Paranaguá, que foi liberado nesta manhã de quinta-feira.







A Polícia Militar informou que as forças de segurança liberaram 145 bloqueios e identificaram 35 lidenças no Estado. Os bloqueios ilegais são contra as determinações judiciais da Justiça Federal do Paraná e da ordem do Supremo Tribunal Federal. Ao todo, no Paraná foram feitas duas mil autuações e aplicados R$ 18 milhões em multas contra os manifestantes e caminhoneiros que fizeram os protestos iniciados no domingo à noite após o resultado desfavorável a Bolsonaro.



(atualizado às 11h29)