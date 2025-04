Concurso da Sanepar no Paraná tem resultado homologado e editais publicados

Os resultados do Concurso Público da Sanepar foram homologados e os editais foram publicados nesta terça-feira (22), no Diário Oficial do Estado do Paraná – Comércio, Indústria e Serviço. Com a homologação, fica definido o resultado e a classificação dos candidatos para as vagas e para o cadastro de reserva de acordo com cada cargo e especialidades, divulgada nos editais de 21/03/2025, disponíveis nos sites do Instituto AOCP e da Sanepar.





O diretor-presidente da Companhia, Wilson Bley, reafirma que a Sanepar é um destino desejado para aqueles que buscam um futuro promissor e gratificante. “A medida que os candidatos forem chamados e passarem a integrar o grande time que cuida do saneamento do Estado poderão comprovar que a Sanepar é uma empresa extraordinária para se trabalhar e poderão se somar aos demais empregados que orgulham o Paraná de ter excelentes indicadores de saneamento por meio do seu edificante trabalho nas áreas operacionais, técnicas e administrativas”, avalia.

As vagas e formação de cadastro de reserva para nível superior, previstas no Edital 03/2024, são para as especialidades de administrador, advogado, analista de informática, arquiteto urbanista, assistente de comunicação–jornalismo, assistente de comunicação–publicidade e propaganda, assistente social, bibliotecário, biólogo, bioquímico, contador, economista, enfermeiro do trabalho, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, engenheiro cartógrafo, engenheiro civil, engenheiro de controle e automação, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, engenheiro florestal, engenheiro mecânico, engenheiro químico, engenheiro sanitarista, geógrafo, geólogo, psicólogo e químico.





Para o nível técnico as vagas e formação de cadastro de reserva para técnico ambiental, previstas no Edital 02/2024, são para técnico em agrimensura, técnico em edificações, técnico em eletromecânica, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem do trabalho, técnico em informática, técnico em mecatrônica, técnico em segurança do trabalho, técnico em transações imobiliárias, técnico mecânico e técnico químico.

A especialidade de nível médio, prevista no Edital 01/2024, é para agente de suporte para 126 cidades paranaenses.





Dentre os resultados estão atendidas as cotas de 10% das vagas para pessoas com deficiência, 10% para pessoas negras e, pela primeira vez, 2% para mulheres vítimas de violência doméstica, conforme estabelece a Lei Estadual do Paraná 19.727/2018.

VIGÊNCIA





O concurso tem validade de dois anos, a partir desta terça-feira (22) e poderá ser prorrogado por igual período por interesse e conveniência da Sanepar.