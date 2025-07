Concurso bombeiros: candidatos disputam 600 vagas neste domingo

A prova do concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) será realizada neste domingo (6), em 12 cidades: Curitiba, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Paranaguá, Pato Branco, Ponta Grossa e Umuarama. São 600 vagas disponíveis e 6.861 candidatos se inscreveram.





Para a realização das provas os candidatos devem estar atentos aos horários de abertura e fechamento dos portões: eles se abrem às 12h e fecham pontualmente às 12h45. É proibida a entrada com celulares e equipamentos eletrônicos e não haverá guarda-volumes nos locais para deixar os pertences.





Para os candidatos que têm porte de arma, fica o aviso: não será permitida a entrada com armas de fogo nos locais das provas. É recomendado que se leve apenas o essencial: caneta esferográfica azul ou preta, o cartão de convocação do candidato e um documento físico de identidade com foto.

Não serão aceitas cópias de documentos, nem mesmo autenticadas. Celulares, relógios, calculadoras ou fones de ouvidos são expressamente proibidos e o uso deles durante a prova causará desclassificação imediata.





Lanches de consumo rápido, como barras de cereais ou chocolates poderão ser levados para as salas, desde que fiquem à vista dos fiscais. O início do exame é às 13h do domingo e o tempo limite da conclusão das provas é às 18h. O tempo para avaliação, portanto, é de de cinco horas.

Os candidatos só poderão deixar definitivamente o local das salas de provas depois de três horas do início do exame e o postulante só poderá levar o caderno de questões se permanecer nas salas por no mínimo 4 horas e 30 minutos.

PRÓXIMAS ETAPAS

Se aprovados no exame objetivo e discursivo, os candidatos passam para as etapas seguintes. São elas: exame físico, avaliação psicológica, exame de sanidade física e investigação social, todas elas em caráter eliminatório.

A aplicação das provas será feita pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) .





(Com informações da Agência Estadual de Notícias)

