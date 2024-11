Paranaprevidência abre inscrições para concurso público

O Paranaprevidência abriu as inscrições para o concurso público com vagas áreas administrativas, financeira, social, da saúde, tecnologia, direito e comunicação. O certame conta vagas em aberto, além da formação de cadastro reserva, para os níveis médio e superior. As remunerações vão de R$ 5.186,85 e podem chegar até R$ 9.336,34.







Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Os interessados terão até o do dia 19 de dezembro para se inscrever, por meio do site do Instituto AOCP, organizadora do concurso. As provas objetivas serão aplicadas em Curitiba, no dia 26 de janeiro de 2025. Para os cargos de Advogado e Comunicador Social, também haverá provas discursivas aplicadas juntamente as objetivas, na mesma data.





A seleção oferece oportunidades para os cargos de Técnico Administrativo, Administrador, Advogado, Auditor, Atuário, Contador, Analista de Finanças e Investimentos, Analista de Tecnologia da Informação e Comunicador Social, para uma carga de 40 horas de jornada semanais. Já para cargos como Assistente Social e Engenheiro Civil, 30 horas, e Médico Perito, 20 horas.





Além do salário, se destacam os benefícios como plano de saúde, auxílio-medicamento, seguro de vida e acidentes pessoais, auxílio-educação, plano complementar de previdência, dentre outros.





O horário e o local da prova serão informados no Cartão de Informação do Candidato, que deverá ser emitido pelo mesmo endereço eletrônico, a partir de 20 de janeiro 2025. Os candidatos devem ficar atentos ao site do Instituto, canal oficial do certame, assim como as redes sociais, para acompanharem os detalhes da seleção.