Ministério Público abre inscrições para 86 vagas em concurso público para servidores efetivos

As inscrições para o concurso público para a contratação de servidores do MPPR (Ministério Público do Paraná) estão abertas até o dia 14 de agosto. Ao todo são ofertadas 86 vagas para cargos efetivos de nível superior, médio e fundamental.





São reservadas 20% das vagas para os candidatos autodeclarados afrodescendentes e 5% das vagas para candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. O prazo de validade do certame é de dois anos, a contar da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do MPPR.

As vagas de nível fundamental são para os cargos de auxiliar administrativo e oficial de promotoria. No nível médio, as oportunidades são para auxiliar técnico, e de nível médio técnico, para técnico em Tecnologia da Informação. Quanto às de nível superior, são para os cargos de administrador, analista de Tecnologia da Informação, assistente social, auditor, contador, pedagogo e psicólogo.







A seleção será realizada exclusivamente em Curitiba e terá as etapas de aplicação de provas objetiva e discursiva (ambas de caráter eliminatório e classificatório), avaliação de títulos (de caráter classificatório), procedimento de heteroidentificação (no caso dos candidatos autodeclarados afrodescendentes) e perícia médica (para os candidatos autodeclarados pessoas com deficiência).



A carga horária de trabalho dos cargos para os quais são oferecidas as vagas é de 40 horas semanais, e os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Ministério Público do Paraná.





CRONOGRAMA

A aplicação das provas objetivas e discursivas será no dia 29 de setembro, e a convocação dos candidatos habilitados para a prova de títulos para 2 de dezembro – mesma data em que serão convocados para perícia os candidatos autodeclarados pessoa com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação os autodeclarados afrodescendentes.





A divulgação e a homologação do resultado final, com a classificação dos candidatos, acontecerá no dia 30 de dezembro, de acordo com o cronograma divulgado.





As incrições podem ser feitas através da página da empresa organizadora. O edital de abertura e os respectivos anexos, com a descrição dos requisitos e atribuições dos cargos, os conteúdos programáticos e o cronograma de execução do certame podem ser acessados no mesmo site.