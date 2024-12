Condutora de motocicleta sem habilitação morre em colisão em Rolândia

Uma condutora de motocicleta sem habilitação morreu em colisão em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) na noite de sexta-feira (13). Outro veículo não identificado envolvido no abalroamento transversal evadiu-se do local.





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caso ocorreu por volta das 21h, no quilômetro 79 da PR-170. A Honda Biz de placa de Rolândia trafegava no sentido do entroncamento da PR-340 ao entroncamento da PR-323 - Jaguapitã a Rolândia - quando a Biz atingiu transversalmente o outro envolvido que cruzava a pista da esquerda para a direita.

A motociclista, P.B.S., 22, morreu no local. O corpo dela foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.