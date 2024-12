Confira o que abre e fecha em Cambé no Natal e Ano Novo

Os feriados de Natal (25 de dezembro) e Ano Novo (1 de janeiro) vão alterar o horário de funcionamento de alguns serviços públicos em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Confira o que abre e fecha no município neste período.

Prefeitura de Cambé

O prédio principal da Prefeitura e as Secretarias Municipais não abrem nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e 1 e 2 de janeiro, seguindo o Decreto Municipal n.º 820.

Nas próximas duas semanas, os serviços ofertados pela Prefeitura e Secretarias podem ser realizados normalmente nas segundas-feiras, 23 e 30 de dezembro, e nas sextas-feiras, 27 de dezembro e 3 de janeiro, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 17h.

Serviços de saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), laboratório, Policlínica, CAPS e Farmácia Municipal seguem o decreto municipal e funcionam também apenas nos dias citados acima. Quem precisar de atendimento de urgência e emergência pode procurar as Unidades de Pronto Atendimento do Município: UPA do Jardim Tupi (Rua Carajás, 479) e Pronto Atendimento 24 Horas Maria Anideje (Rua Londrina, esquina com Rua Antonina, no Jardim Ana Eliza).

Coleta de lixo

Já a coleta de lixo só para nos dias de Natal (25) e feriado de Ano Novo (1). Nos outros dias, o serviço será realizado normalmente seguindo a programação de cada bairro.

Cemitério

O Cemitério Municipal Padre Symphoriano Kopf funciona regularmente em todos os dias dos feriados, das 08h às 18h.

Comércio

O comércio varejista fica aberto nos sábados (21 e 28) das 9h às 18h; neste domingo (22) das 9h às 17h; na segunda-feira (23) das 9h às 22h; na quinta (26), sexta (27) e segunda-feira (30) das 9h às 18h; e nas vésperas de Natal e Ano Novo, das 9h às 17h. Nos dias 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro as lojas estarão fechadas.

Programação de Natal

O Papai Noel segue atendendo crianças e adultos na Casa do Papai Noel, que fica na Rua Pará, 161. Nos dias de semana, o horário de funcionamento é das 19h às 22h, e no fim de semana, das 19h às 21h. O atendimento será feito até a próxima segunda-feira (23).

E para encerrar a programação cultural de Natal, nesta quinta (19) tem apresentação do Coral Palestrina, às 20h, no Centro Cultural. Já na sexta-feira (20), a partir das 20h, será feito o Cortejo do Papai Noel com a Oppera Big Brass Band nas principais ruas da cidade.

(Com informações da Prefeitura de Cambé)