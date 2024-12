Cientista explica o que fez uma coxinha 'estourar' no rosto de consumidor em Curitiba; veja o vídeo

Um consumidor se feriu com uma coxinha que explodiu em seu rosto no momento em que ele mordeu o quitute, em uma lanchonete localizado no Bairro Alto, em Curitiba. A situação ocorreu na sexta-feira (13) e as imagens da câmera de segurança viralizaram nas redes sociais durante esta semana.





No vídeo, é possível ver que pedaços do salgado pulando na face do homem e o susto aferido a um atendente, atrás do balcão. Também é possível ver vapor se dissipando da coxinha. O consumidor, em seguida, passa a mão na face para limpá-la. Ele sofreu queimaduras leves.

