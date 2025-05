Construção de novo Pronto Atendimento em Alvorada do Sul é anunciado pelo governo

O Governo do Paraná autorizou nesta sexta-feira (14) a construção do PAM (Pronto Atendimento Municipal) em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina). A iniciativa contará com investimento de R$ 4,5 milhões para as obras, provenientes da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). Após a conclusão da estrutura, outros R$ 2,5 milhões serão destinados à aquisição de equipamentos.





Com mais de 800 metros quadrados de área construída, a nova unidade funcionará 24 horas por dia, prestando serviços de baixa e média complexidade, como consultas, triagens, exames, suturas e atendimentos de emergência.

“O processo de regionalização da saúde precisa avançar continuamente. Essa é uma obra muito esperada pela população de Alvorada do Sul. Um PAM exige agilidade e um acesso estratégico, o que explica seu impacto significativo para o município”, destacou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.





Os PAMs fazem parte de um modelo inovador adotado pelo Governo do Paraná para descentralizar os atendimentos de urgência e emergência. Com essas novas unidades, modernas e bem equipadas, parte da demanda dos grandes hospitais é absorvida por municípios menores. Os recursos são repassados por meio de convênios com as prefeituras.





“Essa obra representa um grande avanço na qualidade e na rapidez do atendimento à nossa população. Temos uma parceria sólida com o Governo do Estado”, afirmou o prefeito Marcos Gasparelli.