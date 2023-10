Copel informa que segue recomendação do ONS para manter vertedouros das barragens abertos

A Copel informa que, devido às chuvas registradas no último final de semana em todo o Paraná, houve aumento de vazão nos rios onde a empresa opera usinas hidrelétricas e os vertedouros das barragens estão sendo abertos sob comando do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).





As três grandes hidrelétricas da Copel no rio Iguaçu – Gov. Bento Munhoz da Rocha Netto (Foz do Areia), Gov. Ney Braga (Segredo) e Gov. José Richa (Salto Caxias) – tiveram comportas abertas no final de semana e seguem vertendo nesta segunda-feira (9).

No rio Tibagi, diante do aumento das vazões e da instabilidade do tempo que persiste na região central do Estado, foi iniciado vertimento na Usina Gov. Jayme Canet Jr (Mauá) na manhã desta segunda-feira (09).





A Copel abriu também, preventivamente, as comportas da represa do Capivari, que alimenta a Usina Gov. Parigot de Souza. O objetivo é baixar o nível de água e permitir o armazenamento do volume de chuva previsto para a região leste do Paraná a partir de quinta-feira (12).





A abertura dos vertedouros é um procedimento padrão para garantir a segurança das barragens e da população. A Copel reforça que as comunidades ribeirinhas e frequentadores dos rios devem aumentar a atenção e evitar áreas de risco nesses períodos de cheia.





A situação hidrológica dos rios onde a Copel opera reservatórios pode ser acompanhada na página de monitoramento da Copel, no endereço www.copel.com/mhbweb