Corpo de Bombeiros do Paraná manda nova equipe para o Pantanal

Atuação no MS





Para controlar os focos de incêndio, os bombeiros militares esbarram em uma série de desafios e obstáculos. Quem explica é o líder da equipe que volta para Curitiba no final desta quarta-feira, capitão Alexandre Mançano Cavalca. “São áreas com ventos fortes e vegetação seca, que produzem incêndios devastadores”, contou. Publicidade

“Outra dificuldade imposta é a própria característica do bioma. Vegetação rústica, muito seca nesta época do ano. Tem muito espinho, áreas alagadas e com vegetação que dificulta a locomoção”, complementou o oficial, que explica ainda que existem os riscos inerentes à fauna, como cobras venenosas e grandes felinos, como a onça e, por isso, a atuação precisa ser restrita para certos pontos e certos horários.

De acordo com o capitão Alexandre, o trabalho no Pantanal tem se destacado pela integração de diversas forças. Além do CBMPR e dos bombeiros do Mato Grosso do Sul, estão em ação ainda o Exército, a Força Aérea e a Marinha – inclusive com realização de planejamento conjunto. Além das incursões em terra, há apoio aéreo, com aviões despejando água em regiões de difícil acesso. Publicidade

Apesar de todos os esforços, os incêndios no Pantanal já duram quatro meses, potencializados pela forte estiagem que assola a região. A pior temporada de fogo registrada desde 1951 já destruiu mais de 1,2 milhão de hectares do bioma pantaneiro.

Os principais focos se concentram na região de Corumbá (MS), mas também atingem outras localidades, como Aquidauana, Miranda, Ladário, Porto da Manga – regiões em que os bombeiros paranaenses atuaram –, bem como a Serra do Amolar.



Força-tarefa





A Força-Tarefa de Resposta a Desastres do CBMPR é treinada para atuar em diversos tipos de ocorrência. Neste ano, já esteve presente no Rio Grande do Sul, durante a enchente que causou o maior desastre natural daquele estado. Em território gaúcho seis equipes se revezaram durante 52 dias, realizando ações de salvamento, busca e resgate, ajuda comunitária, transporte de militares, médicos e doações, entre outras.