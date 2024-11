Corpo de Bombeiros localiza menina desaparecida em General Carneiro

O Corpo de Bombeiros localizou o corpo da menina que estava desaparecida em General Carneiro (Sul) na manhã desta sexta-feira (08). Ela foi achada a aproximadamente 2,5 quilômetros de casa. A criança havia sido levada por uma enxurrada que atingiu o município entre quarta (06) e quinta-feira (07). Mais de 40 bombeiros participaram da força-tarefa, incluindo equipes do Gost (Grupo de Operações de Socorro Tático). O local está isolado para a Polícia Científica.





"Ontem, no período da manhã, foram iniciadas as buscas com os Bombeiros de União da Vitória. À tarde, já veio um reforço da força-tarefa do CBMPR e da equipe do GOST para o local. As principais dificuldades eram a questão de entulhos e um rio muito estreito. Hoje de manhã, as buscas iniciaram no ponto zero, na proximidade do Rio Jangada, e logo após veio a notícia da confirmação de que a vítima havia sido encontrada", relatou a capitã Carla Adriano Prado Spak, subcomandante do 10º SGBI, que comandou a operação.

"Depois disso realizamos todo o amparo aos pais da criança. Mantivemos conversas constantes com eles ao longo de toda essa missão", complementou.





General Carneiro foi atingida por fortes chuvas nos últimos dias, atingidndo 160,8 milímetros entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta, valor maior do que a média de 134 milímetros para o mês inteiro de novembro. Nesta manhã de sexta-feira, ainda são 120 desabrigados. Eles estão sendo acompanhados por servidores da Defesa Civil estadual e da prefeitura. Ao longo do dia o Governo do Estado deve encaminhar para o local um caminhão com itens de ajuda humanitária.

Mais de 4 mil pessoas foram atingidas pelas chuvas. A captação de água foi temporariamente comprometida na cidade devido à queda de energia em uma das estações da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), que já foi religado pela Copel (Companhia Paranaense de Energia). Até que a situação seja totalmente normalizada, a Sanepar deslocou um caminhão-pipa para garantir o abastecimento dos moradores, especialmente daqueles que residem em áreas mais altas da cidade, onde a água demora mais para voltat.





A força da água danificou ruas, destruindo parte do asfalto e causando o desmoronamento de muros, cujos casos mais urgentes já estão sendo atendidos desde madrugada.

O DE/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná ) informou que a PR-170, próximo a General Carneiro, também foi atingida por escorregamento de material devido às fortes chuvas. Equipes do DER/PR atuaram na limpeza da pista e remoção de barreira ao longo de todo o dia e os serviços foram concluídos no final desta tarde. O tráfego está liberado no trecho.





A matéria está em atualização.





