Corregedor nacional abre reclamação disciplinar contra desembargador que afirmou que 'mulheres assediam homens'

A CNJ (Corregedoria Nacional de Justiça) instaurou, nesta sexta-feira (5), uma reclamação disciplinar contra Luís César de Paula Espíndola, desembargador do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) que afirmou que "as mulheres assediam homens" e, também, que "as mulheres estão loucas atrás de homens".





A reclamação foi aberta pelo corregedor nacional de Justiça ministro Luis Felipe Salomão, que considerou as afirmações proferidas por Espíndola um "discurso potencialmente preconceituoso e misógino em relação à vítima de assédio envolvendo menor de 12 anos".

As falas do desembargador do TJ-PR aconteceram durante sessão de julgamento na última quarta-feira (3), na 12ª câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, quando se decidia sobre uma medida protetiva, requerida pelo Ministério Público, à menina que se sentiu assediada por um professor da escola.