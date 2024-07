Advogado dos famosos paranaense é condenado a 11 anos de prisão e vai usar tornozeleira eletrônica

O advogado paranaense Claudio Dalledone, que é famoso nacionalmente por atuar em casos de repercussão - como o do goleiro Bruno, o do político Dr. Jairinho e o do assassinato de Tatiane Spitzer por Luis Manvailer - foi condenado pelo TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná), em Paranaguá (Litoral), a 11 anos de prisão em regime fechado. O advogado, no entanto, poderá responder em liberdade, período em que usará tornozeleira eletrônica.





Dalledone foi um dos 14 condenados por desviar indenizações pagas a pescadores por conta de um acidente ambiental ocorrido no litoral paranaense em 2001.

Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Na época, um navio da Petrobras causou vazamento de cerca de quatro milhões de litros de um derivado de petróleo na baía de Paranaguá. Cerca de sete mil moradores locais foram afetados.







O advogado foi procurado pela reportagem para se manifestar sobre a condenação. Ele alega "surpresa com o fato de estar incluido no rol da referida decisão", já que diz não ter relação com os fatos investigados.

A nota ainda esclarece que o advogado "apenas atuou defendendo um escrivão e um advogado - dez anos depois do fato investigado envolvendo os pescadores que foram vítimas de um esquema criminoso".





Dalledone ainda reafirma que nunca advogou para qualquer pescador e que "está muito tranquilo e tem plena confiança que o Poder Judiciário do Paraná vai reverter esta decisão e trazer à tona a verdade sobre os fatos".

