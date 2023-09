Criança que teve corpo queimado em explosão em Porecatu está internada no HU

O garoto de 11 anos que se feriu, na segunda-feira (4), durante uma explosão em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina) foi transferido para a ala de queimados do HU (Hospital Universitário de Londrina). A instituição informou que a criança sofreu queimaduras de graus um, dois e três em aproximadamente 30% do corpo. O boletim desta terça-feira (5) indica que ela está consciente e respirando por ar ambiente.





O incidente que aconteceu no pátio de um posto de combustíveis, na tarde de segunda, ainda tirou a vida de Edgar Aparecido. O soldador fazia a manutenção de um tanque de semirreboque, que transportava óleo vegetal, quando a estrutura explodiu. “O homem sofreu politraumatismo, teve amputação de membro. A criança foi atendida pela ambulância do município”, explicou o sargento André de Paula, do Corpo de Bombeiros de Cambé, que deu apoio na ocorrência.

Publicidade





O sargento destacou que não houve incêndio. “Não havia vazamento de produto do taque, que estava vazio, e não havia chamas. Possivelmente foi uma falta de cuidado no momento da soldagem, que com aquecimento da solda provocou a explosão, o que a Polícia Científica vai definir”, destacou. “(O óleo vegetal) não é um líquido inflamável, mas combustível, e o calor necessário para que pegue fogo é um pouco maior do que para gasolina”, acrescentou.







Alguns imóveis na região do posto tiveram prejuízos. “Chegou até nós que algumas casas foram afetadas, com janelas quebradas, forração de gesso que se soltou do teto, mas ninguém nos procurou. O deslocamento de ar mais o estampido pode quebrar”, ressaltou.